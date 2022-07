Numărul turiștilor veniți în Gorj, mai mic decât în pandemie Numarul turiștilor se menține sub cel din perioada pandemiei la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, in luna mai 2022, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judet, s-au inregistrat un numar de 6.610 sosiri ale turistilor (in scadere cu 2,0% fata de mai 2021), cu un total de 10.612 innoptari ale turistilor (in crestere cu 4,1% fata de mai 2021). Rezulta un indice de utilizare neta a locurilor de cazare de 14,9%. Pe tipuri de structuri de primire turistica, din numarul total al sosirilor, 49,8% au fost in hoteluri,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

