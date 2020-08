Numărul turiștilor români pe litoralul bulgăresc a scăzut cu aproape 70% față de anul trecut Industria turismului din Bulgaria resimte din greu urmarile pandemiei de coronavirus. De exemplu, numarul turiștilor care veneau din Romania, pe litoralul bulgaresc a scazut cu aproape 70% fața de anul trecut, iar criza acestei ramuri a economiei continua sa se agraveze, dupa cum spun angajații și patronii din domeniu, potrivit romania-actualitati.ro. Citește și: Situație ingrijoratoare! Noul coronavirus SARS-CoV-2 lovește in cel mai mare spital din vestul țarii Au venit, ieri, cu sutele, in fața Parlamentului de la Sofia, pentru a spune acest lucru și autoritaților. Ramura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

