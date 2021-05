Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Blaj, Alba, au stat la coada pentru a se vaccina. Prezența a intrecut așteptarile autoritaților. Cele 200 de doze estimate a fi folosite astazi s-au epuizat pana la orele 11.00. La solicitarea autoritaților și echipei de vaccinare, DSP Alba a trimis in regim de urgența inca 500…

- Aproape 600 de persoane imunizate, vineri, la maratoanele de vaccinare anti-Covid din Alba: Acesta vor continua tot weekendul Aproape 600 de persoane imunizate, vineri, la maratoanele de vaccinare anti-Covid din Alba: Acesta vor continua tot weekendul Vineri, 14 mai, in cadrul maratoanelor de la Alba…

- Municipiul Sibiu va avea in urmatoarele zile, un centru de vaccinare drive-through, amenajat in parcarea de pe Cazarma 90, situata in centrul istoric, a anuntat, miercuri, Primaria printr-un comunicat de presa. "Primaria Sibiu, in colaborare cu Institutia Prefectului judetului Sibiu, Directia de…

- Peste 600 de persoane au fost vaccinate, intr-o saptamana, de trei echipe mobile ale Direcției pentru Sanatate Publica (DSP) Brașov, transmite Prefectura Brașov. Este vorba despre 636 persoane imunizate, dintre care 500 de persoane, angajați ai unor companii private din județul Brașov. Potrivit datelor…

- Campania de vaccinare împotriva COVID-19 merge bine în județul Cluj. În ultimele 24 de ore, 5.870 de persoane s-au vaccinat. Dintre acestea, 460 se încadreaza în prima etapa, 2.123 se încadreaza în…

- Un numar de 1.241 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 la Deva, in primele doua zile de functionare ale centrului "drive-thru"- direct din masina, care a fost deschis sambata in parcarea celui mare complex comercial din oras, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara.„Asteptarile…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a anuntat ca incepand de miercuri a crescut capacitatea de vaccinare cu serul produs de Pfizer, de la 72 de doze pe flux la 84 de doze pe flux, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Precizam ca de astazi, 21.04.2021, va creste capacitatea de vaccinare…

- De marți, 13 aprilie 2021, capacitatea de vaccinare din județul Alba va fi suplimentata cu 3 fluxuri noi, ceea ce reprezinta 216 imunizari in plus pe zi. Cele 3 fluxuri noi se vor regasi, cate unul, la urmatoarele centre de vaccinare: Alba Iulia – Sala de Sport a Universitații ”1 Decembrie 1918”, Centrul…