Numărul persoanelor decedate în Italia din cauza coronavirusului a depășit 1.000 Intr-o singura zi, bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut cu aproape 200. In total sunt 1.016 morți. Cei care s-au imbolnavit trec de 15.000. Pentru ca situația este disperata, premierul Giussepe Conte a anunțat masuri și mai drastice. Toate activitațile comerciale considerate neesențiale au fost suspendate. S-au inchis magazinele, cu excepția celor alimentare și farmaciile. Foarte mulți romani indura acest coșmar. Ei pot sa iasa din țara cu mașina, dar nu mai au voie sa se intoarca in Peninsula. Oamenii au inceput sa ia in serios carantina și ies din case doar cand este absolut… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

