Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, informeaza joi Reuters, potrivit Agerpres.

Compania de consultanta in domeniul aviatiei To70 a informat ca in 2020 au avut loc 40 de accidente care au implicat avioane comerciale de mari dimensiuni, inclusiv cinci incidente mortale, care s-au soldat cu 299 de victime. Comparativ, in 2019 s-au produs 86…