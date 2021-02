Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania si Danemarca au dejucat planul comiterii unui atac terorist în Europa, arestând trei islamisti de origine siriana suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de publicatia Der Spiegel, potrivit…

- Zeci de persoane au fost arestate sambata dimineața in Moscova, in timp ce se pregateau sa participe la un miting de susținere a lui Alexei Navalnii, scrie Reuters. Mitingul este programat sa inceapa la ora 13:00 in piata Puskin din Moscova, dar cateva sute de persoane s-au adunat cu circa o ora inainte…

- Inca o amanare pentru Nord Stream 2, gazoductul rusesc ce a imparțit Europa in doua și a iritat SUA Consortiul responsabil de proiectul gazoductului Nord Stream 2 a decis sa amane lucrarile care trebuiau sa fie reluate vineri 15 ianuarie in apele teritoriale ale Danemarcei, a declarat un purtator de…

- Germania analiza, luni, daca sa permita o amanare a administrarii celei de-a doua doze de vaccin al Pfizer/BioNTech impotriva Covid-19, pentru ca un numar mai mare de oameni sa primeasca prima doza, dupa o decizie similara luata de Marea Britanie saptamana trecuta, transmite Reuters, potrivit news.ro.Separat,…

- Companiile BioNTech (Germania) si Pfizer (SUA) vor livra Uniunii Europene 12,5 milioane de doze din noul lor vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului in curs, a afirmat marti directorul comercial al companiei germane, Sean Marett, intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Aceasta cifra reprezinta…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini de poliție care mergeau cu semnale luminoase și sonore pornite la aceeași intervenție a lasat in urma cinci raniți grav, toți polițiști, scrie Presse Portal, platforma online de comunicare a poliției Germane. Accidentul a avut loc sambata seara, la Aachen,…

- Capitala germana Berlin face pregatiri pentru deschiderea, de la mijlocul lui decembrie, a sase centre de vaccinare in masa, capabile sa primeasca pana la 4.000 de persoane pe zi, a declarat joi pentru agentia Reuters coordonatorul proiectului, Albrecht Broemme, in asteptarea autorizarii primelor vaccinuri.…

- Atentat la sediului Cancelariei germane, la Berlin. O masina inscripționata cu mesajul 'Criminali de copii și batrani' a lovit, miercuri, grilajul de la intrarea in sediul Cancelariei germane, la Berlin, potrivit unui jurnalist Reuters, conform News.ro. Reuters scrie ca nu a putut obtine nicio…