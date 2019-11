Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- Sectorul energetic din România a suferit schimbari dramatice în 2019. Ultimele date ale Institutului Național de Statistica arata ca România a devenit importator net de energie, în primele 8 luni ale anului, în condițiile în care pâna anul trecut era exportator.…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…

- In urma unui studiu al Institutului National de Statistica, cheltuielile pentru Educatie ale unei familii au crescut cu peste 250% , fața de anul 2016. Astfel ca, cheltuielile unei gospodarii pentru Educatie au ajuns in trimestrul al II-lea din 2019 la aproape 15 lei pe luna, potrivit edupedu.ro. In…

- Peste 1,1 milioane de romani considera ca au o stare de sanatate rea sau foarte rea, cei mai mulți fiind persoane varstnice care locuiesc in mediul rural, arata un raport al Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Raportul arata ca, in 2018, 1,153 milioane de persoane…

- Populatia rezidenta a Romaniei era la inceputul acestui an de 19 milioane 405 mii de persoane, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica, publicate astazi. Procesul de imbatranire demografica s-a adancit, remarcandu-se o crestere…

- Populatia rezidenta a Romaniei numara 19.405.000 de persoane, la 1 ianuarie 2019, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. La 1 ianuarie 2019, populatia rezidenta din mediul urban a fost de 10.450.000…