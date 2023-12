Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a anunțat ca in primele 11 luni ale acestui an, politistii au emis 12.033 de ordine de protectie provizorii, 4.962 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 97.840 de cazuri de violenta domestica,…

- Politistii au intervenit, in primele 11 luni ale anului 2023, la 97.840 de cazuri de violenta domestica, dintre care 46.363 in mediul urban si 51.477 in mediul rural."La nivel national, in primele 11 luni ale 2023, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 4,82%, fata de…

- La nivel național, in primele 10 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 4,85%, fața de primele 10 luni ale anului 2022, de la 46.127, la 48.368 de fapte, a anunțat sambata Poliția Romana.In primele 10 luni din 2023, polițiștii au emis 10.994 de…

- Aproape 80.000 de cazuri de violența domestica au fost inregistrate in primele noua luni ale anului, a anunțat sambata IGPR. Numarul de fapte penale din sfera violenței domestice a fost de 43.425 de infracțiuni, in creștere cu 4,9% fața de perioada similara din anul 2022.La nivel național, in primele…

- Statistica ingrijoratoare: Aproape 80.000 de cazuri de violența domestica s-au produs in familiile din Romania, in doar 9 luni Aproape 80.000 de cazuri de violența domestica s-au produs in familiile din Romania, in primele 9 luni ale acestui an. Majoritatea lor au fost inregistrate in mediul rural,…

- IPJ Alba: Violenta domestica, in crestere cu 13,5%, in primele noua luni ale anului. 18% dintre autori faptelor sunt femei Polițiștii din Alba au prezentat marți, 10 octombrie, o situație a faptelor semnalate in domeniul violenței domestice in județ, in primele noua luni ale anului. Potrivit statisticii,…

- IGPR consemneaza 38.243 de cazuri de violenta domestica in primele 8 luni din acest an, cu 3,6% mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Cea mai mare pondere o detin infracțiunile de lovire sau alte violente, potrivit Hotnews. ”In primele 8 luni ale acestui an, politistii au emis 8.629…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 3,6% in primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a anunțat duminica IGPR.Au fost inregistrate creșteri, comparativ cu perioada similara din anul 2022, pentru loviri…