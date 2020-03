Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite au venit cu scenarii privind numarul de oameni ar putea muri daca noul coronavirus s-ar raspandi in SUA, potrivit New York Times.Grupului i-au fost prezentate luna trecuta patru scenarii: A, B, C si D. Acestea…

- Pandemia de Covid-19 a provocat moartea a 5.043 de persoane la nivel mondial, majoritatea in China continentala, potrivit unui bilant stabilit de AFP vineri, la ora 11:00 GMT, pe baza unor cifre oficiale.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de…

- Evoluția epidemiei cu coronavirus poate fi urmarita LIVE cu ajutorul unei harti interactive realizate de Centrul pentru Stiinta și Ingineria Sistemelor din cadrul Universitații John Hopkins. Noua boala COVID-19 a adus cel puțin 24 de decese in Statele Unite, incepand de luni – o parte din cele peste…

- O noua zi, un nou bilant al victimelor provocate de coronavirus. In aceasta dimineata, numarul total al deceselor a ajuns la peste trei mii numarul total al deceselor a ajuns la peste trei mii. 41 de persoane infectate cu Covid-19 au murit in Italia.

- Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate duminica, doar in Hubei,…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a depasit 900, intr-o singura zi au pierzandu-si viata 97 de persoane, conform CNN. Comisia pentru sanatate publica din China a anuntat duminica seara ca inca 97 de persoane au murit din cauza coronavirusului, bilantul deceselor ajungand la 908. Acestoa li…

- Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a ajuns sambata la 304, o creștere cu 45 de cazuri fața de ziua precedenta, a anunțat televiziunea chineza de stat CCTV, citata de site-ul agenției de presa Reuters.

- Noua tulpina de coronavirus care se raspandeste in China a facut prima victima in Beijing, iar numarul total al deceselor a urcat la 106, au anuntat marti autoritatile chineze. Statele Unite si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in China, iar pietele financiare continua sa scada din cauza posibilului…