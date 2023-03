Stiri pe aceeasi tema

- Data de 3 martie marcheaza o ocazie importanta pentru iubitorii naturii, Ziua Mondiala a Vieții Salbatice, transmite Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) intr-o postare pe Facebook. Tema acestui an, “Parteneriate pentru conservarea vieții salbatice” reprezinta o ocazie de a sarbatori…

- Ziua Mondiala a Bolnavului in țara unde sistemul de sanatate pare o ruleta ruseasca: scapa cine poate sau cine are noroc de medici care nu uita sa fie umani In fiecare an, la data de 11 februarie, celebram Ziua mondiala a bolnavului, un moment de conștientizare pentru societatea civila, un indemn de…

- Leul a profitat la jumatatea saptamanii revenirea apetitului pentru risc urmare a declarațiilor facute marți seara la Washington de președintele Rezervei Federale, Jerome Powell. Președintele Fed a afirmat ca in ciuda faptului ca „inflația incepe sa scada" banca centrala americana nu va renunța la inasprirea…

- Supermarketurile ungare au inregistrat in noiembrie 2022 o diminuare interanuala de 8,6% a volumului de vanzari, a anuntat, vineri, Oficiul Central de Statistica din Ungaria, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. In luna mentionata, in Ungaria a fost inregistrata cea mai ridicata rata a inflatiei…

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, 4 ianuarie 2023, HG privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 și 2 la Legea…

- Numarul recidiviștilor a scazut ușor in 2022 in comparație cu anul trecut, a informat astazi directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dan Halchina a mai anunțat ca din ianuarie vor exista peste 1.200 de noi locuri de cazare in mai multe penitenciare din intreaga țara. Dan Halchina:…

- Sarbatorile au venit cu surprize pentru șoferi. Carburanții s-au ieftinit din nou in ultimele zile, mai ales benzina, care a scazut sub 6 lei litrul la multe stații de alimentare. Și prețul motorinei a scazut destul de mult – se apropie de pragul de 7 lei pe litru. La benzinariile din zona, carburanții…

- Raportul euro/leu a avut o evoluție stabila pe parcursul saptamanii trecute, cursul mișcandu-se intr-un culoar de circa un ban, fara ca piața sa fie influențata de faptul Romaniei i s-a refuzat intrarea in spațiul Schengen. Se continua astfel tendința conturata la inceputul anului, cand media a fost…