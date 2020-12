Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500.00 de chinezi din Wuhan, adica aproape 5% din totalul celor 11 milioane de locuitori ai orasului, s-au imbolnavit in realitate de COVID-19, conform unui studiu realizat de Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China. Datele arata ca numarul real al persoanelor infectate din Wuhan,…

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cât mai larga pentru Covid19, mai ales atunci când transmiterea este comunitara, așa cum este situația în…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cat mai larga pentru Covid, mai ales atunci cand transmiterea este comunitara, așa cum este situația in prezent in Romania. Aceste foruri precizeaza, in documentele…

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat o agregare a datelor privind numarul de teste efectuate in Romania, la nivel național, de la inceputul crizei sanitare generata de infecția cu noul tip de coronavirus (SARS-CoV-2) pana in prezent. Aceasta centralizare a fost realizata pentru a raspunde solicitarilor…

- Carrefour Romania a primit Certificarea internaționala de Conformitate – SAFE Asset Group care atesta rigurozitatea și corectitudinea masurilor anti-Coronavirus implementate de companie și le recunoaște ca fiind in conformitate cu recomandarile actuale comunicate de Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Olanda va inchide, miercuri, 14 octombrie, toate barurile și restaurantele, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, conform unui anunț facut de premierul Mark Rutte, informeaza Mediafax, care citeaza Le Figaro. Mai mult, masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile inchise…

- Ziarul Unirea Cand ar putea fi gata vaccinul pentru COVID-19. Anunțul experților din China Cand ar putea fi gata vaccinul pentru COVID-19. Anunțul experților din China Un expert in biosiguranța de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din China a declarat ca vaccinurile anti Covid produse de…