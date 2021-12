cerNumarul cercetatorilor in Uniunea Europeana angajati cu norma intreaga (FTE) a crescut in ultimii ani, in 2020 ajungand la 1,89 milioane, cu 546.000 mai multi decat in 2010, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In perioada 2010 – 2020, numarul cercetatorilor aproape s-a dublat in Grecia si Ungaria, totalizand 41.800 si, respectiv, 42.000 anul trecut. Tendinta este similara in Polonia, unde erau 124.400 cercetatori in 2020, cu 59.900 mai multi decat in 2010. Rate de crestere relativ ridicate s-au inregistrat si in Olanda (89%), Malta…