- Numarul infectarilor cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 confirmate in Austria a crescut cu 467% in saptamana 12-19 decembrie fata de perioada anterioara, ajungand in prezent la 365, informeaza Digi24 . Potrivit datelor publicate miercuri de Agentia pentru Sanatate si Siguranta Alimentara (AGES), in saptamana…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Agentia pentru Sanatate si Siguranta Alimentara (AGES), in saptamana 6 - 12 decembrie au fost raportate 49 de cazuri de Omicron.Viena totalizeaza 238 dintre contagieri cu noua varianta, iar Austria devine astfel republica alpina cu cel mai mare numar de infectari…

- Varianta Omicron este acum dominanta in cazurile noi de Covid-19 din Danemarca, care a atins marți maximul istoric de infectari zilnice de la inceputul pandemiei, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza AFP. „Institutul de Sanatate Publica considera ca Omicron este acum varianta dominanta și este in…

- Tulpina Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 va deveni probabil varianta dominanta in Europa, in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel. "Dar daca evolutia continua in acest fel, Omicron va fi predominanta in Europa in aproximativ doua…

- Agentia de reglementare a medicamentelor si a produselor medicale din Marea Britanie (MHRA) a autorizat deja sotrovimab, scrie romaniatv.net cu referire la unica.md. Tratamentul cu sotrovimab este eficient împotriva mutatiilor variantei Omicron, sustine compania Glaxo Smith Kline,…

- Tulpina Omicron a Covid-19 continua sa se raspandeasca in Europa. Primele cazuri de infectari tocmai ce au fost depistate și in Franța și Grecia. In aceeași zi și in Romania au fost confirmate 2 cazuri de infectari cu varianta din Africa de Sud. Doua persoane infectate cu tulpina sud-africana in Romania…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…

- Prima pastila pentru tratarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 acasa a fost aprobata in Marea Britanie. Aceasta decizie este o premiera la nivel mondial. Medicamentul Molnupiravir s-a dovedit a fi sigur și eficient, dupa cum a anunțat, joi, Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sanatate,…