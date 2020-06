Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a ajuns la 17.857. Sambata, au fost confirmate 145 de cazuri, in ușoara creștere fața de vineri. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.173.Azi, la ora 13:00, va fi comunicat ultimul bilanț: cate cazuri au fost confirmate in ultimele 24 de ore, situația pe județe, cate…

- Ziarul Unirea VESTE BUNA: Nici un caz nou de COVID-19 in Alba. Bilanțul total: 276 persoane confirmate, 198 persoane vindecate și 18 decese Nici un caz nou de coronavirus nu a fost confirmat duminica in Alba. Numarul total de imbolnaviri a ajuns la 276. 198 persoane s-au vindecat și 18 au decedat. Sambata…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 3.897. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 119 de decese cauzate de COVID-19, dintre care cinci decese in randurile lucratorilor medicali, iar in douazeci cazuri este vorba despre locuitori ai Transnistriei.

- Republica Moldova a anunțat, duminica, alte 104 infecții cu noul coronavirus, numarul total al cazurilor confirmate de SARS-CoV-2 a ajuns la 3.408. Autoritațile de la Chișinau au raportat alte doua decese.Bilanțul cazurilor mortale de COVID-19 a urcat la 96. 14 pacienți spitalizați sunt in stare critica,…

- 'Numarul de cazuri continua sa creasca peste tot in regiune. In ultimele zece zile, numarul de cazuri raportate in Europa aproape s-a dublat, apropiindu-se de un milion', a aratat Kluge intr-o conferinta de presa online. Prin urmare, continentul se confrunta cu aproximativ 50% din impactul epidemiei…

- COVID-19. Numarul de cazuri de noi infectii raportate vineri inseamna o crestere pentru a patra zi consecutiv dupa patru zile de scadere. Citeste si Un savant, consilier guvernamental, avertizeaza: "Nu ne putem feri la nesfarsit de coronavirus. 80% din populatie va fi afectata" Totodata,…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- Ziarul Unirea Inca 3 DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul național ajunge la 29 Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, au fost confirmate sambata, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta…