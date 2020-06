Stiri pe aceeasi tema

- Ceremoniile precum sunt nuntile, cumetriile, zilele de nastere sau alt gen de activitati festive, reiesind din situatia epidemiologica existenta in Republica Moldova, la etapa respectiva sunt interzise pentru ca asemenea agomerari sunt cu risc inalt de infectare cu noul tip de coronavirus.

- Crește numarul cazurilor de COVID-19 in Argeș! Alte 19 persoane sunt confirmate pozitiv. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: persoane aflate in carantina: 5; persoane internate in spital: 243; persoane vindecate:…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat asupra extinderii accelerate a focarului de COVID-19 pe continentul african, noteaza The Guardian.Dr. Matshidiso Moeti, responsabilul regional al OMS pentru Africa, a atras atenția, in trimpul unei conferințe gazduite la sediul ONU din Geneva ca ”Africa a…

- Numarul imbolnavirilor de COVID-19 crește alarmant de la o zi la alta, iar in unele spitale aproape ca nu au mai ramas locuri libere. Asa ca de astazi a fost redeschis Spitalul Ministerului Sanatații pentru pacienții infectati cu noul coronavirus.

- Primaria Buziaș a anunțat ca, pe raza administrativ-teritoriala a orașului-stațiune, care include și localitațile Bacova și Silagiu, au fost confirmate 12 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Dintre persoanele confirmate cu COVID-19, 7 s-au vindecat. Totodata, pe raza…

- Crește numarul de bistrițeni depistați cu COVID 19. Asta și datorita faptului ca la Bistrița exista doua aparate care pot sa faca testele. In ultimele 24 de ore, 11 noi teste au avut rezultatul pozitiv. Astfel, la nivelul județului, sunt inregistrate 148 de cazuri. De ieri, la Bistrița, se pot face…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus si cel al deceselor cauzate de COVID-19 creste constant in tarile vecine Romaniei, autoritatile medicale de la Sofia anuntand miercuri seara ca in curand va incepe testarea in masa a cetatenilor bulgari, noteaza Agerpres. In Ungaria numarul cazurilor…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca, in perioada urmatoare, cazurile de coronavirus ar putea crește alarmant in Romania, deoarece oamenii au inceput sa se relaxeze și nu mai respecta recomandarile. “Exista o transmitere comunitara a virusului si aceste cifre cresc.…