- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de trendul crescator al cazurilor noi de coronavirus in Romania, precizand, duminica, la Digi 24, ca acesta nu poate scadea din senin.Alexandru Rafila a mai declarat ca, pentru a stabili cat mai exact faza evoluției…

- Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi au murit 1.589 persoane diagnosticate cu infecție…

- Romania va avea, intr-un an, o aplicație de monitorizare in timp real a bolnavilor de coronavirus și a contacților acestora. Platforma a fost gandita de medicii de la Spitalul Militar și va putea chiar sa ii avertizeze pe utilizatori daca in apropierea lor este o persoana bolnava și chiar daca au intrat…

- Numarul total al persoanelor din Romania infectate cu coronavirus a ajuns la 23.730. In ultimele 24 de ore, au fost anunțate 330 de cazuri noi, cu zece mai multe decat in ziua precedenta. Asta in condițiile in care au fost efectuate 11.226 de teste, cu 151 mai multe decat in ziua anterioara.La ora 13:00,…

- Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.404 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.380 persoane diagnosticate cu infecție cu…

- Romania iși continua evoluția pe panta descendenta a numarului de cazuri de coronavirus. Marți, potrivit informarilor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, a fost inregistrat cel mai mic numar de cazuri de pana acum, 119 cazuri in 24 de ore. De partea cealalta, s-au vindecat de infecția…

- Autoritațile au facut publica situația actualizata a cazurilor de COVID – 19 in Romania. Astfel, din raportarea zilnica de la ora 13 reiese ca “pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat, luni, la Digi 24, care este motivul pentru care numarul persoanelor vindecate de coronavirus crește rapid in Romania.Astfel, conform lui Alexandru Rafila in Romania au fost inregistrate forme ușoare și medii de infectare cu coronavirus,…