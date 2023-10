Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni din acest an s-au eliberat cu aproape 25% mai puține autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, numarul autorizațiilor coborand la 26.394, a transmis marți Institutul Național de Statistica.

- Romania a produs, in primele opt luni din 2023, o cantitate de titei de 1,87 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 78.600 tep mai mica (-4%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Importurile…

- Romania a importat, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 956.900 tone echivalent petrol (tep), cu 26,4% (-342.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

