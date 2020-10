Stiri pe aceeasi tema

- Numarul atacurilor cibernetice a crescut in trimestrul al treilea al acestui an cu 150% in comparație cu perioada similara a anului trecut. Aceasta este una dintre concluziile unui studiu realizat de Kaspersky, o companie globala de securitate cibernetica.

- Numarul atacurilor DDoS (Distributed Denial of Service) a scazut in al treilea trimestru al anului 2020, conform datelor furnizate de Kaspersky DDoS Protection. Analiza comenzilor primite de la serverele de comanda și control evidențiaza, de asemenea, declinul. Insa, in ciuda stabilizarii generale…

- Cercetarile recente realizate de Kaspersky au prezentat serviciile web pe care angajații companiilor mici și mijlocii le acceseaza cel mai frecvent in timp ce lucreaza. Printre acestea se numara YouTube, Facebook, serviciile Google și WhatsApp, unele dintre aceste aplicații fiind cele mai exploatate…

- O serie de atacuri extrem de bine tintite impotriva sistemelor industriale, si care dateaza din anul 2018, au fost descoperite recent de catre specialistii in securitate cibernetica de la Kaspersky, potrivit Agerpres."Acestea sunt mult mai rare in lumea amenintarilor persistente avansate (APT)…

- O serie de atacuri extrem de bine țintite împotriva sistemelor industriale, care dateaza din 2018, a fost descoperita de cercetatorii Kaspersky. Acestea sunt mult mai rare în lumea amenințarilor persistente avansate (APT) decât campaniile împotriva diplomaților și altor actori…

- ​Comerțul cu maști de protecție a explodat și în România, online și offline, din cauza pandemiei de coronavorus COVID-19, în țara noastra fiind importate din afara UE astfel de marfuri în valoare de 272 de milioane de euro, în primele 6 luni ale anului 2020. Citește…

- FESTIVAL… Restrictiile impuse de pandemia de coronavirus i-a determinat pe organizatorii Festivalului de Umor „Constantin Tanase” sa regandeasca evenimentul astfel incat sa nu puna in pericol sanatatea invitatilor si a spectatorilor. Astfel, festivalul se va desfasura in perioada 18-20 septembrie, in…

- Daca datele reprezinta una dintre cele mai importante resurse ale unei afaceri, atunci stocarea in siguranta si asigurarea disponibilitatii acestora este cu certitudine o prioritate. Cea mai simpla dovada a faptului ca datele reprezinta o componenta cheie in orice afacere o gasim in explozia…