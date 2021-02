Stiri pe aceeasi tema

- Alertați de un foarte posibil al treilea val al pandemiei, dar și de introducerea unui pașaport de vaccinare, romanii au supraaglomerat, sambata, platforma de programare pentru vaccinare. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Conform CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost intregistrate 115 reacții adverse, 4 de…

- 32.924 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus, an ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis sambata de CNCAV. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat peste 38.000 de oameni. Dintre cele 32.924 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Tulpina britanica de Covid-19 este mult mai agresiva și mult mai molipsitoare, iar in multe țari a produs deja efecte dezastruoase, inclusiv in Romania fiind deja depistat un astfel de focar. Tulpina britanica de COVID-19 a fost studiata la microscop și fotografiata. Aceasta a fost recoltata de la un…

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin Covid-19 de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Vaccinurile au ajuns in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.…

- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va fi și in Romania, odata cu noile tulpini, urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației. Este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara. Vestea buna este ca actualul…