Saly Palapuic și Bianca Ghelber, cei mai buni sportivi ai SCM Bacău în 2020

An pandemic, de acord. Dar și an aniversar. Și, totodată, an de întoarcere acasă. Și pentru că niciun fel de pandemie nu poate opri definitiv lucrurile în loc, Sport Club Municipal Bacău a ținut ca la final de 2020, anul în care a aniversat șapte… [citeste mai departe]