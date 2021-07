Stiri pe aceeasi tema

- Starea de Urgența sanitara va fi reintrodusa pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a confirmat joi guvernul nipon, informeaza AFP, citata de Agerpres . Yasutoshi Nishimura, ministrul japonez responsabil cu Covid-19 a precizat ca noua stare de urgenta sanitara, care va fi oficializata in cursul…

- Guvernul nipon a confirmat, joi, intentia sa de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, competitie ce urmeaza sa debuteze peste doua saptamani, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Japonia prelungește starea de urgența pana pe 20 iunie in noua dintre departamentele sale, a anunțat vineri premierul Yoshihide Suga, citat de CNN . Oficialul japonez a declarat ca, in ciuda scaderii numarului de infecții cu SARS-CoV-2 din ultimele zile, spitalele din Tokyo și Osaka au, in continuare,…

- O vizita in Japonia in aceasta luna a presedintelui Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a fost amanata din cauza recrudescentei pandemiei de Covid-19, a anuntat, luni, Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, citat de AFP. Vizita presedintelui forului olimpic international…

- Tokyo inregistreaza un alt record de infecții cu noul coronavirus, in ciuda starii de urgența in curs, cu mai puțin de 90 de zile inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Sambata, au fost raportate 1.050 cazuri noi, cel mai mare numar de la sfarșitul lunii ianuarie, in timp…

- Principalele foruri implicate în organizarea JO de la Tokyo au decis masurile care se vor lua pe durata competiției, pentru ca totul sa se desfasoare în siguranta. Printre ele se numara și testarea Covid-19 la care vor fi supuși sportivii pe toata perioada competiției.Potrivit site-ului…

- O posibila stare de urgenta care ar putea fi impusa la Tokyo nu va avea legatura cu pregatirea Jocurilor Olimpice si face parte din planul guvernului nipon de a reduce infectiile in timpul ''Saptamanii de Aur'' (29 aprilie - 6 mai), care include mai multe sarbatori traditionale, a precizat…