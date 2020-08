Stiri pe aceeasi tema

- "Observam o crestere. 5% dintre persoanele care se infecteaza fac forme grave ale bolii care necesita ATI. Exista un decalaj intre cresterea numarului de cazuri si cel al numarului de persoane internate la terapie intensiva dar si in ceea ce priveste mortalitatea de circa 2-3 saptamani. Pentru ca,…

- Spitalul modular de Terapie Intensiva construit de Asociatia Daruieste Viata din donatiile a peste 250.000 de romani va functiona la capacitate maxima incepand de astazi. 22 de pacienti COVID erau internati in acest weekend in spitalul modular, iar de astazi porneste in forta si sectia de Terapie Intensiva,…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 3.845 de persoane declarate vindicate de noul coronavirus. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane diagnosticate…

- Trei pacienti diagnosticati cu COVID-19 si internati la spitalul din Targoviste au fost transportati, vineri, 3 iulie, cu elicopterul la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati si la Spitalul Municipal Medgidia, dupa ce s-au ocupat toate paturile la sectia de terapia intensiva.

- Sectia de Terapie intensiva a Spitalului de campanie de la Otopeni nu mai poate primi pacienti pentru ca a atins marți capacitatea maxima. 14 bolnavi de COVID-19 in stare grava sunt tratati aici de medicii si asistentii militari.

- Spitalul Clinic Republican a atins capacitatea maxima de internari in secția de terapie intensiva. O spune șeful secției, Victor Cojocaru. In aceasta dupa-amiaza, in Secția anestezie și terapie intensiva erau internați 52 de pacienți. Medicul spune ca mai sint citeva locuri rezerva, dar sint pastrate…

- SITUAȚIA IN VRANCEA, Comunicat al Prefecturii județului Vrancea In județul Vrancea, in data de 1 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1020 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 33 persoane. La aceștia, pe toata durata…

- Purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut Nistor, a precizat ca este vorba despre doi medici de la sectia de terapie intensiva si doua infiermiere. Cadrele medicale au fost in contact cu cinci pacienti suspecti de Covid 19, la acel moment, care se aflau in Spitalul Parhon pentru dializa. Intre timp,…