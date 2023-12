Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți adulți, este primul rasfaț al zilei, celebra licoare neagra fiind cea care ne pregatește pentru provocarile cu care ne vom confrunta in urmatoarele ore. Afla, din randurile de mai jos, de ce nu e bine sa bei cafea imediat dupa ce te-ai trezit. Bautura cu care mulți romani iși incep ziua…

- Cine este Radu Palanița, concurentul care a venit la Vocea Romaniei și nu a reușit sa intoarca niciun scaun. Un an mai tarziu a dovedit de ce este in stare și a cucerit publicul din fața televizoarelor. Astfel, a caștigat Romanii au Talent 2020. Cine este Radu Palanița de la Vocea Romaniei Radu Palanița…

- Romanii sunt mari consumatori de ștrudele, fie cu mere, fie cu branza. Insa, cum a venit luna septembrie, iar acest fruct este vedeta toamnei, astazi te invațam cum sa prepari cel mai gustos ștrudel cu mere. Așa vei obține cel mai iubit desert de toamna. Rețeta simpla de ștrudel cu mere Astazi va prezentam…

- Taxele vor crește, acest lucru este sigur. O admite și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, intr-un interviu pentru HotNews.ro. Motivul: bani la buget nu prea sunt, tința de deficit asumata nu poate fi respectata, iar pensiile și salariile bugetarilor urmeaza sa creasca.

- Aceasta este vestea momentului pentru romanii cu centrale de apartament. Din ce an pot fi interzise de la vanzare, nu numai in Romania, ci in toata Uniunea Europeana, potrivit Comisiei Europeane. Cu ce ar trebui inlocuite centralele de apartament, de fapt? Centralele individuale de apartament pe gaze,…

- „Romanii sa nu se aștepte sa tremure de frig in casa, la iarna! Schema ramane in vigoare pana in primavara urmatoare! Comisia Europeana ne-a recomandata sa o modificam pana in 2025”, a declarat Burduja, la un post TV.Prețurile pe care le platesc acum consumatoriiMaximum 0,68 lei/kWh, la un lunar intre…

- Pe rețeaua sociala Facebook, un roman a cerut ajutor, susținand ca s-a confruntat cu dificultați financiare in timpul vacanței sale in Grecia, iar aceasta a starnit dezbateri și suspiciuni printre concetațenii sai. Chiar daca sezonul estival se apropie de sfarșit, temperaturile ridicate inca ii indeamna…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Italia, acolo unde pe data de 8 septembrie este planificata o greva in sectorul aeroportuar și aviatic. Potrivit oficialilor, aceasta greva va duce la perturbarea zborurilor.