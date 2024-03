Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Traditii de primavara la romani" este deschisa la Muzeul de Arta Populara Constanta, in perioada 21 februarie ndash; 31 martie. "Prin intermediul pieselor din patrimoniul institutiei port popular, stergare, icoane pictate pe sticla si lemn, ceramica, obiecte de inventar pastoral, oua incondeiate…

- Elton John a scos la licitație 900 de articole in valoare de 10 milioane de dolari din fosta casa din Atlanta. Obiectele lui Elton John au fost vandute, miercuri, la aproape 8 milioane de dolari la o licitatie organizata la casa Christie’s din New York. Este prima licitație dintr-o serie dedicata artistului.…

- Vineri, 23 februarie 2024, ora 14.00, Biblioteca Județeana ”I. H. Radulescu” Dambovița organizeaza vernisajul expoziției de pictura ”Marțișor de primavara”, coordonator Anastasoaei Gabriela. Picturile ce vor fi expuse abordeaza teme de primavara și vor aduce culori specifice in holul etajului 1 al instituției.

- ADVERTORIAL. Sezon de tranziție, deci temperaturi care tind sa creasca de la o zi la alta, dar raman destul de reci seara și dimineața, primavara devreme reprezinta perioada pentru care ai nevoie sa iți adaptezi garderoba intr-un mod aparte.

- O colectie impresionanta de ceasuri, intre care se afla si un rar exemplar din editia purtata de actorul Daniel Craig in filmele cu James Bond, si o colectie de bijuterii de lux, totalizand aproape 50 de carate de diamante, in urmatorul eveniment pregatit de Casa de Licitatii A10 by Artmark – Licitatia…

- 181 de opere de arta, dintr-o selecție ce reunește trei generații de artiști, fac parte din Licitația unei Colecții corporatiste de Arta Contemporana programata marți, 30 ianuarie, de la ora 19.00. Este pentru prima data cand participa la un astfel de eveniment o colecție de opere colectate, de-a lungul…

- Licitația de Iarna, organizata de Artmark sub forma unui eveniment special la Palatul Cesianu-Racovița, ocazioneaza intalnirea publicului larg cu operele celor mai apreciați și bine-tranzacționați artiști romani din toate timpurile – Nicolae Tonitza, Theo

- Primaria municipiului Suceava implementeaza proiectul ”Sistem inteligent de planificare a calatoriilor cu mijloacele de transport public local”, proiect finanțat prin PNRR cu suma de 5,056 de milioane de lei. ”Prin proiect se va continua dotarea stațiilor de calatori cu aparate, cele care nu au, cu…