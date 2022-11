Nucleu ciclonic deasupra României – cod roșu în Serbia și se apropie de noi Este cod roșu de vreme rea in Croația și in Serbia si se indreapta spre Romania „Sistemele frontale asociate acestui nucleu ciclonic se deplaseaza treptat catre zona țarii noastre, astfel incat va determina, intr-o prima faza, intensificari ale vantului. Deja se resimt la momentul acesta in sudul Banatului și in zona montana aferenta. In orele urmatoare in aceasta noapte in prima parte a zilei de maine vom avea intensificari de 60-70 de kilometri pe ora in sudul Banatului, de peste 90-100 de kilometri pe ora pe crestele Carpaților Meridionali, in mod deosebit acolo unde mare atenție deja s-a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

