SUA trebuie mai intai "sa ridice complet" sanctiunile impuse Iranului inainte ca Teheranul sa isi reia angajamentele in cadrul acordului international nuclear, a declarat duminica ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, citat de AFP si Reuters.



"Daca vor ca Iranul sa revina la angajamentele sale, Statele Unite trebuie sa ridice in intregime sanctiunile in practica si nu pe hartie", a spus ayatollah Khamenei intr-un discurs televizat. "Vom verifica apoi daca in fapt sanctiunile au fost ridicate corect", a adaugat el.



In mai 2018, presedintele Donald Trump a retras unilateral…