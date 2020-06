Consiliul Guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a adoptat vineri o rezolutie ce cheama in mod oficial la ordine Iranul, care refuza inspectarea a doua din instalatiile sale suspectate ca au gazduit in trecut activitati nucleare nedeclarate, transmite AFP, citand surse diplomatice. Textul, adoptat pe fondul tensiunilor in crestere in ultimele luni in legatura cu programul nuclear iranian, este prima rezolutie care critica Iranul votata la AIEA incepand din 2012. In timpul discutiilor care au precedat votul, Teheranul a avertizat cele 35 de state membre ca ''orice…