Stiri pe aceeasi tema

- A luat sfarșit calatoria icebergului A68, denumit „Megaberg“. Monstrul iceberg A68 arunca peste 1,5 miliarde de tone de apa dulce in ocean in fiecare zi, la apogeul topirii sale, adica aproximativ 150 de ori cantitatea de apa folosita zilnic de toți cetațenii Regatului Unit. A68 a fost, pentru o scurta…

- La cativa kilometri de Timisoara, la iesirea din comuna Dumbravita, lacul de acumulare alimentat de apele Behelei a devenit un urias patinoar. Datorita temperaturilor scazute, s-a format un strat de sapte centimetri de gheața.Zeci de localnici si timisoreni de toate varstele au incaltat patinele și…

- Un caine fara stapan a fost salvat de pompierii bacauani de pe lacul de la Insula de Agrement. Acesta a ramas prins in gheața care s-a spart sub el. Un trecator a obsevat patrupedul care se zbatea in mijlocul lacului. Conform acestuia, gheața s-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Formarea aisbergurilor este un proces natural, dar incalzirea aerului și a oceanelor ajuta la accelerarea acestuia, spun oamenii de știința.In iunie 2017, acest aisberg numit A68 s-a separat de o platforma de gheața gigantica, numita Larsen C, la varful Peninsulei Antarctice.Gigantul de un trilion de…

- O furtuna de iarna majora a adus zapada abundenta și gheața in unele zone din SUA și Canada, punand peste 80 de milioane de persoane sub avertizare meteo, relateaza BBC, potrivit Agerpres. Peste 145.000 de persoane au ramas fara curent electric in unele state din sud-estul țarii, iar mii de…

- Crapaturile și fisurile unei ghețar din Antarctica starnesc temeri privind o ruptura care ar putea duce la creșterea cu jumatate de metru a nivelului marii la nivel global, sau chiar mai mult, relateaza The GuardianIn urma cu douazeci de ani, o zona de gheața despre care se crede ca are aproape 500…

- Durerile de genunchi ne afecteaza viața de zi cu zi si pot duce la dificultati de mers sau doar disconfort provocat de durerea la nivelul articulațiilor atunci cand mergem pe jos, alergam sau pur si simplu indoim picioarele. Din fericire, putem rezolva aceasta problema foarte simplu, acasa, reducand…