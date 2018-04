Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune președintele Iohannis despre o candidatura la șefia Consiliului European: ”Eu sunt acum presedintele Romaniei si ma simt confortabil in aceasta postura”, a declarat Iohannis, la Parlament, razand, fara a infirma zvonurile ca ar putea fi tentat de o asemenea funcție la nivel european. Mandatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca tentativa celor din coalitia majoritara de a ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "fara niciun fundament si ii va umple de ridicol".…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit, joi, despre excluderea sa din partid propusa de liderul Ludovic Orban, afirmand ca presedintele PNL „n-a dorit niciodata un dialog” cu el. Acesta a precizat ca ultima discutie purtata cu Orban ar fi fost in vara anului 2017 si ca de cand este presedintele PNL, „partidul…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a fost atacat de presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si a fost avertizat ca, daca liberalii vor ataca la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, nu se stie ce se va intampla, afirmand ca asteapta de le lideul UDMR scuze.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, in contextul in care proiectul de lege privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc va intra in dezbatere parlamentara, ca PNL se va impotrivi categoric acestei initiative. „Romania este este una dintre tarile care are cele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD, informeaza Romania tv."Nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....