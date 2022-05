Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de retehnologizare a statiei de pompare Octav Bancila, maine, 11 mai de la orele 22.00, pana joi 12 mai, ora estimata 6.00, ApaVital va opri furnizarea apei potabile catre utilizatorii de pe strazile Canta, Moara de Foc, Strapungerea Silvestru, stradela Canta, soseaua…

- CTP va relua cursele speciale pentru elevi si prescolari. Acestea vor fi disponibile din 2 mai, zi in care vor reincepe cursurile in unitatile de invatamant. Traseele de autobuz disponibile in acest sens sunt 3b (Dancu – rond Copou), 5 (Dacia – Tutora), 19 (Canta – CUG I), 28 (Dacia – Triumf), 36 (Dacia…

- Pana de curent in zona Moara de Foc. Semafoarele nu functioneaza, iar magazinele de la parterul blocurilor nu au lumina in interior si nu le functioneaza casele de marcat. Nici serviciile de televiziune prin cablu nu functioneaza, distribuitoarele din zona depinzand si ele de reteaua electrica locala.…

- Strada Pacurari va fi largita in apropiere de intersectia cu pasajul Bancila, scopul fiind asigurarea accesului la viitorul centru medical al sefilor Jacobs si la unitatea de cazare care va fi construita in zona de catre Continental Hotels. „Amenajare acces (cu banda de decelerare si accelerare), amplasare…

- In urma cu un an, in martie, magazinul Lidl de pe strada Niciman s-a inchis, fiind redeschis in intersectia de la Moara de Foc, pe terenul fostei fabrici de paine Compan. La inceput s-a zvonit ca in locul market-ului se va ridica inca un bloc ce va fi parte a ansamblului Concept Residence. Apoi a inceput…

- Pe parcursul nopții trecute, la centrul Moldexpo au fost cazate 65 de persoane venite din Ucraina. Locuitorii capitalei au adus haine, produse alimentare, apa, ceai, iar in aceasta dimineața va fi comandat dejunul prin serviciul catering. Potrivit primarului capitalei, Ion Ceban, la Centrul de Cazare…