Stiri pe aceeasi tema

- A venit și ziua Z cand Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) urmeaza sa fie prezentat public, incepand cu ora 16:00. Citește și: Problema apei calde in București: Nicușor Dan, atac subtil la ministrul liberal Popescu Premierul Florin Cițu va face prezentarea oficiala la care vor participa vicepremierii…

- Joe Tarnița și-a schimbat partidul, trecand de la PSD la PMP in 2016. De atunci, giurgeșteanul susține ca e șicanat de social-democrați. A ajuns chiar in instanța, deoarece administrația locala i-ar fi cerut plata unor impozite restante, deși el era scutit, avand handicap. Șicanarile intre partidele…

- Miron Mitrea: „Problema este in țara, nu la Bruxelles. (...) Noi suntem o țara slaba din punct de vedere economic. M-am uitat cu mare atenție la presa de astazi. (...) PNRR-ul este o victorie a celor din sud, care au cerut Uniunii Europene ca sa incepem sa vorbim de eurobonduri. Suma la PNRR este compusa…

- Romanița Iovan are nevoie de o mașina noua, dar nu vrea sa recunoasca și nici sa scoata banii de la saltea, ținuți acolo pentru zile negre. Astfel ca, imaginile noastre spun ca vedeta a gasit soluția ”ideala”, in mijlocul Capitalei, de a-și ”repara” singura bolidul pe care-l conduce și care are mici…

- Mihai Gruia mai are puțin și implinește 39 de ani, dar afișeaza un look extrem de tineresc. Fostul membru al trupei Akcent este unul dintre personajele discrete din showbizul romanesc, dar nu pentru ca nu ar avea cu ce sa se laude. Cantarețul este intr-o forma de zile mari și se plimba pe strazile Capitalei…

- Ciprian Marica este unul dintre cei mai bogați oameni din fotbalul romanesc, insa, comparativ cu alți colegi de breasla, fostul fotbalist nu se falește in mașini scumpe. Iata cum a fost surprins de paparazzii de la Spynews.

- Un robot de bucatarie este un instrument indispensabil pentru bucatarie; iata cateva sfaturi pentru a va asigura ca va indragostiti de robotul de bucatarie pe care il alegeti. 1) Marimea conteaza. Daca banii nu sunt o problema sau daca sunteti dispus sa cheltuiti cat mai multe din fondurile necesare…

- Mașina de spalat rufe nu este un lux, ci o necesitate in zilele noastre. Aproape unul din cinci utilizatori nu iși curața niciodata mașina de spalat, punandu-i pe aceștia la risc de bacterii precum E. coli și Staphylococcus aureus, spune un sondaj recent. Problema este agravata de detergenți lichizi…