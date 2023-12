Stiri pe aceeasi tema

- O racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a lui Elon Musk a transportat vineri pe orbita primul satelit de spionaj al Coreei de Sud, lansarea avand loc de la baza Vandenberg din California, dupa ce luna trecuta Coreea de Nord a lansat cu succes propriul sau satelit de recunoastere militara, relateaza Reuters.

- Boicotarea retelei de socializare X (fostul Twitter) de catre agentii de publicitate ar putea "ucide" platforma, a declarat miercuri Elon Musk, care si-a cerut scuze pentru un mesaj controversat, dar a sfatuit aceste companii sa "se duca dracului", informeaza AFP, preluat de News.ro.Mai multe mari…

- Compania de social media X, detinuta de Elon Musk, ar putea pierde venituri din publicitate de pana la 75 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, deoarece zeci de marci importante isi intrerup campaniile de marketing, a relatat vineri New York Times.Musk, sustinand o postare antisemita pe…

- Elon Musk lupta pentru a menține procesul de custodie in Texas, datorita limitarii pensiei alimentare, impuse de acest stat. El a acuzat-o pe Grimes ca s-a mutat cu doi dintre copiii lor in California, special pentru a impiedica acest lucru.

- Unele dintre aceste valori sunt doar distractive, in timp ce altele pot schimba lumea. Uneori cel mai bun mod de a urmari o tendința este sa o reprezentați pe o diagrama. Iata o selecție de valori remarcabile pe care merita sa le urmariți in 2024, de la tehnologia celulelor solare la filme cu supereroi,…

- Al doilea satelit romanesc construit de cinci elevi de la Liceul International de Informatica Bucuresti a trecut testele si va fi lansat de la Space X, in noiembrie, la bordul unei rachete Falcon 9.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca se va intalni cu miliardarul american Elon Musk pentru a discuta despre inteligenta artificiala, in cadrul vizitei sale in Statele Unite cu prilejul Adunarii Generale a ONU din aceasta saptamana, transmite AFP. "Voi incepe aceasta vizita in California,…