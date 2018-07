Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Miriuta e antrenorul roman care are o legatura veche de prietenie cu Zlatko Delic, selectionerul Croatiei si omul care a devenit vicecampion mondial. Franta a castigat CM 2018 cu scorul de 4-2.

- Selectionerul echipei Croatiei, Zlatko Dalic, a felicitat nationala Frantei pentru castigarea Cupei Mondiale de fotbal, dar a comentat ca intr-o astfel de finala nu se acorda un asemenea gen de penalty precum cel primit de ''les bleus'' pentru hent la Ivan Perisic, scrie agerpres.ro.

- Jucatorilor mei vreau sa le spun: mergeti pe teren, jucati fotbal, nu fiti inhibati, fiti voi insiva, a declarat sambata selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, cu o zi inaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. "Acum nu mai exista presiune, iar eu nu voi adauga presiune inainte…

- Selectionerul croat Zlatko Dalic a salutat puterea, rezistenta si energia aratate de jucatorii sai in meciul cu Anglia (caștigat cu 2-1 in semifinalele CM de fotbal), unii dintre ei evoluand accidentati.

- Zlatko Dalic, selectionerul Croatiei, s-a aratat foarte satisfacut de calificarea echipei sale in semifinalele Cupei Mondiale 2018, dupa victoria in fata Rusiei, dar a precizat ca "ar fi pacat sa nu ajungem in finala".

- Selectionerul echipei Croatiei, Zlatko Dalic, aliniaza doar doi titulari obisnuiti in meciul cu Islanda, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Rostov pe Don (Rostov Arena, TVR 2), in Grupa...

- Argentina – Croația, in grupa D de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21.00, TVR1, TVR HD). Scandal peste tot! LIVETEXT, AICI . CLASAMENTUL GRUPELOR, AICI . Echipele probabile Argentina : Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Meza, Acuna; Messi, Aguero, Pavon. Croația…

- Selectionerul nationalei Croatiei, Zlatko Dalic, a declarat, miercuri, ca echipa sa nu are nimic de pierdut in meciul cu Argentina, cu o zi inaintea confruntarii cruciale din Grupa D, dominata in acest moment de croati, dar in care selectionata ''Albiceleste'' si starul Lionel Messi…