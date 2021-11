Nu se uită la bani! Selly a cheltuit în câteva ore 25.000 de euro Vedeta online-ului romanesc, Selly face bani buni publicitate și populararitate pe YouTube, dar și cheltuie. Puștiul ce a reușit performanța sa incaseze un milion de euro pana la majorat, a scos din buzunare, pentru cateva ore de filmare, 25.000 de euro. Pe numele sau Andrei Șelaru, vloggerul Selly (21 ani) nu a aruncat banii pe geam și, mai degraba considera extravaganța de a filma cu elicopter la scara, dar și cu mașlini scumpe drept o investiție. Incurajat de succesul comediei in care a jucat, ”5 GANG: Un altfel de Craciun”, care a stabilit un record național de spectatori pentru un film romanesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul film al lui Selly. Cat a investit vloggerul! La momentul actual, Selly este cel mai urmarit vlogger de la noi din țara. Are aproape 5 milioane de fani care il urmaresc in total pe Facebook, Instagram și YouTube. In 2019 a lansat primul film alaturi de trupa 5Gang. Este vorba despre 5GANG: Un altfel…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania. Tanarul in varsta de 20 este insa și cantareț, dar și actor. Al doilea film in care investește și in care joaca va fi lansat in decembrie, insa pana atunci a dezvaluit cum a cheltuit 25.000 de euro intr-o singura zi. Intr-un vlogg pe contul lui de Youtube,…

- Oana Zavoranu a fost invitata zilele trecute in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre mai multe vedete din showbiz-ul romanesc. In vizorul ei a intrat și Laurențiu Reghecampf, care acum se afla in plin proces de divorț cu Anamaria Prodan. Extrem de directa, Oana Zavoranu a spus care este…

- Este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din Romania. Superba actrița a trecut prin momente cumplite dupa ce a fost diagnosticata pozitiv cu virusul Sars-COv-2. Ce a pațit actrița. Fanii au ramas impresionați de durerea ei. Cine este faimoasa actrița care a suferit mult dupa ce a facut…

- E cel mai cunoscut vlogger din Romania, e cantareț, dar și actor și, mai nou, co-producator. Selly a vorbit despre ultimul proiect al sau alaturi de 5GANG, trupa care se destrama . Lanseaza un nou film chiar in luna decembrie a acestui an, unul in care au investit sute de mii de euro. Este vorba despre…

- Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa, iar mama sa sta departe de camerele de filmat. Concurenta de la „Asia Express” iși iubește nespus parinții și ii viziteaza de fiecare data cand poate. Artista are o relație speciala cu familia ei.Pe Lidia Buble o cunoaște toata lumea, insa puțini știu cum…

- Catinca Roman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși era vaccinata cu schema completa. Sora Oanei Roman a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Fiica Mioarei Roman a marturisit ca a fost infectata cu COVID-19. Deși era vaccinata cu schema completa,…

- Andreea Marin ingroasa randul vedetelor care au facut coronavirus. Vedeta a povestit ca a stat 14 zile izolata la domiciliu din aceasta cauza, dar nu singura, ci cu iubitul ei, diplomatul Adrian Brincoveanu, noteaza click.ro. “Am fost putin bolnavioara in ultima perioada si am stat acasa. Nu e nici…