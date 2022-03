Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu face ce face și ia prin surprindere pe toata lumea! Ei bine, mereu cu glumele la el așa cum il știm cu toții, recent, prezentatorul TV a postat pe pagina personala de Instagram un banc care a starnit pe loc amuzamentul fanilor. Iata mesajul plin de umor!

- De opt zile, inca de la momentul in care Rusia a atacat Ucraina pentru prima data, numeroase vedete și-au pus "stop" la viața publica, cele mai multe momente pe care le impartașesc in mediul online fiind legate doar de razboi. Printre aceștia se numara și Liviu Varciu, care recent a transmis un mesaj…

- Adrian Mutu, 43 de ani, a vorbit in premiera despre informația dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro: Rapid il vrea pe „Briliant” in locul lui Mihai Iosif! Mutu nu a infirmat negocierile cu Rapid, anunța ca se afla in discuții cu mai multe echipe din Romania și lasa de ințeles ca e posibil sa preia…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Prezentatorul TV a marturisit pe rețelele de socializare ca i-a blocat cardurile bancare iubitei inainte sa mearga la shopping. Iata cum a reacționat Anda Calin!

- Liviu Varciu și-a ingrijorat din nou marea comunitate de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat alaturi de medici la o clinica privata. Fanii l-au asaltat imediat cu mesaje cand au l-au vazut, astfel ca intrebarea care sta pe buzele tuturor este ce a pațit de aceasta data indragitul prezentator.

- Scene incredibile in miez de noaptea in curtea lui Liviu Varciu. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de Instagram un clip video in care apare alaturi de cainele sau, dar nu oricum, ci in timpul unui ”atac”. Iata ce spune vedeta.

- Mirela Vaida a avut o reacție furibunda in timpul emisiunii Acces Direct, asta dupa ce a ascultat inregistrarea apelului la 112 in urma tragediei din București unde Raisa și-a pierdut viața. Prezentatoarea TV a marturisit ca nu ințelege de ce e nevoie sa stai de vorba in apel cu 6 dispeceri.