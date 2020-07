Stiri pe aceeasi tema

- Catalonia, comunitate autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice, a ordonat sambata punerea in carantina a unei zone cu o populatie de circa 200.000 de locuitori, in jurul orasului Lerida, din cauza inmultirii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, marți, ca dorește ca cetațenii britanici sa poata calatori fara restricții în Spania și Franța „cât de curând putem”, dar a aparat politica guvernului sau de carantina pentru cei care intra în Marea Britanie, potrivit Reuters.„Nu…

- Spania isi va redeschide la 21 iunie frontierele pentru cetatenii din tarile din Uniunea Europeana, a anuntat premierul Pedro Sanchez, potrivit AFPcitata de news.ro.Exceptie face frontiera cu Portugalia, care va ramane inchisa pana la 1 iulie. De la Stalin la Putin - Victoria impotriva…

- Presa din Spania noteaza ca 7 persoane de la FC Barcelona au fost infectate cu noul coronavirus. Cinci jucatori si doi antrenori au fost diagnosticati pozitiv la inceputul lunii mai. La Liga se va relua incepand cu 11 iunie, cu partida dintre Sevilla si Betis, potrivit Mediafax.Barcelona a…

- Coreea de Sud urmeaza sa reinstituie masuri de carantina in zona metropolitana a Seulului, in care locuiesc jumatate din cei 52 de milioane de locuitori ai tari, dupa o noua crestere mare a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, scrie The Guardian, citat de digi24.

- Grupul de Comunicare Strategica a venit, astazi, cu informații de ultima ora privind numarul romanilor care s-au imbolnavit de coronavirus peste granițe.Citește și: ULTIMA ORA Fiica Vioricai de la Clejani, ACCIDENT in Capitala: era DROGATA la volan In ceea ce privește situația cetațenilor…

- Rata deceselor provocate de coronavirus in randul celor mai saraci catalani este de cinci ori mai mare decat in randul celor mai bogati rezidenti ai regiunii spaniole, se arata intr-un nou studiu, relateaza vineri Reuters potrivit AGerpres. Catalonia, in nord-estul Spaniei, a inregistrat al doilea…

- Principalul grup de lobby din Spania a avertizat ca economia ar putea inregistra un declin de pana la 9% in 2020, daca restrictiile se extind dincolo de luna mai, dar anul viitor s-ar putea inregistra o crestere de 5,2% transmite Reuters potrivit Agerpres. Conform raportului publicat miercuri de…