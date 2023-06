Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, miercuri, ca americanca Venus Williams si sportiva ucraineana Elina Svitolina se numara printre beneficiarele de wild card la editia din acest an. Williams, in varsta de 43 de ani, a castigat de cinci ori turneul de la Wimbledon: in 2000, 2001, 2005,…

- Jucatoarea de tenis Katie Boulter a castigat turneul WTA 250 pe iarba de la Nottingham dupa ce a invins-o duminica pe compatrioata sa Jodie Burrage, cu 6-3, 6-3, in prima finala 100% britanica in circuitul feminin in aproape o jumatate de secol.Katie Boulter este pe locul 126 in ierarhia tenisului…

- Zeci de persoane au murit sau au disparut dupa ce un ciclon a lovit sudul Braziliei.Cel puțin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS Tragedie fara margini:…

- Belarusa Arina Sabalenka, numarul doi mondial al tenisului feminin, a declarat marti ca nu vrea ca tara ei sa fie implicata in niciun conflict si ca ea nu sustine razboiul din Ucraina, informeaza Reuters."Eu nu vreau ca tara mea sa fie implicata in niciun conflict, eu nu sustin razboiul. Nu sustin…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a anuntat ca nu va strange mana adversarelor din Rusia și Belarus din respect pentru soldații care lupta pe front in razboiul din Ucraina, declansat de Rusia, informeaza Reuters.Elina Svitolina, care a ajuns vineri in turul al patrulea la Roland Garros…

- In primul episod al serialului TV "FUBAR", personajul interpretat de actorul Arnold Schwarzenegger - un agent CIA - este descris de superiorul sau ierarhic drept "cel mai rapid tip alb de 65 de ani de pe planeta", informeaza marti Reuters.Insa Arnold Schwarzenegger are varsta de 75 de ani in viata…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, revenita in competitii la Charleston, dupa o pauza de un an, va participa pentru prima data dupa zece ani la un turneu din circuitul ITF. Svitolina, care in octombrie a devenit mama, nu a trecut de primul tur la Charleston, turneu de categorie WTA 500. Sportiva…

