Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei FCSB au fost testati joi pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative. Fotbalistii vor fi testati din nou luni. Gigi Becali s-a tinut de cuvant si i-a testat pe jucatorii...

- Gigi Becali considera ca partidele din Liga 1 ar trebui reluate, finantatorul FCSB fiind de parere ca pandemia de coronavirus nu este atat de grava in Romania. In opinia lui Becali, cluburile din Romania ar avea doar de castigat daca Liga 1 ar fi reluata, anunța MEDIAFAX.Gigi Becali este de…

- Cap Limpede, stiri adevarate: O femeie de afaceri despre care presa a scris in trecut ca este interpusul lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 din Bucuresti lider al PSD, se numara printre cei mai mari beneficiari ai crizei prin care trece Romania, informeaza publicatia Newsweek.ro. Pana…

- Selly, pe numele sau real Andrei Șelaru, cel mai urmarit vlogger din Romania, a vorbit la TV despre cum iși petrece timpul liber in timpul pandemiei de coronavirus. Tanarul Selly le-a oferit sfaturi tinerilor și i-a indemnat pe oameni sa ramana in case și sa respecte sfaturile autoritaților. „Concentrati-va…

- Fotbalistii echipei FCSB au acceptat joi diminuarea salariilor pana in luna septembrie a acestui an, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, a anuntat capitanul Florin Tanase.Initial, patronul echipei, Gigi Becali intentiona sa diminueze salariile fotbalistilor pana la inceputul…

- Jurnalistul de la Antena 3, Radu Tudor, anunța ca, incepand de vineri, va face publice 10 propuneri pe care le considera cruciale ca Romania sa treaca mai ușor prin criza generata de coronavirus."Avand in vedere criza financiara care va veni pe fondul efectelor corona in economie, e imperioasa…

- Și peste handbalul sucevean, la fel ca și peste toate sporturile și jocurile sportive din Romania și din lume, ”umbra neagra” și-a intins aripa. Toți jucatorii echipei de eșalon secund CSU din Suceava au fost trimiși acasa, excepție facand jucatorii straini. ”Din cate știu sarbul Majic și ucrainenii…

- Ministerul Educației și Cercetarii face apel la cadrele didactice sa contribuie cu resurse educaționale deschise, potrivite acestei perioade din anul școlar.„Inspectoratele Școlare Județene și Casele Corpului Didactic, susținute prin infrastructura proiectului „Curriculum relevant, educație…