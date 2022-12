Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta, fiind desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar.

- Viorel Moldovan (50 de ani) a contestat modul in care organizatorii l-au imbracat pe Lionel Messi (35 de ani) in momentul decernarii trofeului de campion mondial. Argentina a invins Franța in finala, 3-3 dupa reprizele de prelungiri, 4-2 la loviturile de departajare. Organizatorii turneului din Qatar…

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Carlos Mac Allister, tatal mijlocașului Alexis Mac Allister, a vorbit inaintea finalul Campionatului Mondial despre comparația dintre Lionel Messi și Diego Maradona. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida…

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, va bifa, in finala Campionatului Mondial din Qatar, al 32-lea meci cu trofeul pe masa din cariera. Lionel Messi a caștigat 24 din cele 32 de finale disputate in cariera Lionel Messi a caștigat 24 din cele 32 de finale disputate in cariera.…

- In varsta de 35 de ani, Lionel Messi a anunțat, marți seara, ca finala CM 2022 de duminica, din Qatar, in care Argentina o va intalni pe invingatoarea dintre Franța și Maroc, va fi ultimul sau meci la o Cupa Mondiala, informeaza Gazeta Sporturilor . „Este o mandrie sa pot termina așa. Ceea ce traiesc…

- Lionel Messi, starul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a anuntat ca finala Cupei Mondiale din Qatar va fi ultimul meci pe care il va disputa la un turneu final mondial, informeaza Agerpres.