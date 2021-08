Nu parca pe trotuar, poți bloca persoanele cu dizabilități! „Ceva de Spus” redă spațiul public pietonilor „Am sau nu loc sa trec? Sa risc sau nu? Daca raman blocat? Daca ies pe strada, daca ma lovește o mașina? Daca gasesc doar borduri inalte și nu mai reușesc sa reintru pe trotuar? Daca vine tramvaiul?” – acestea sunt intrebarile pe care și le pun zilnic persoanele cu dizabilitați care se deplaseaza pe strazile Timișoarei. Asociația „Ceva de Spus” incepe un proiect inedit și pregatește o expoziție care sa arate problemele din viața de zi cu zi ale celor nevoiți sa iasa din case in scaun cu rotile. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

