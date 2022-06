Nu mișcă nimeni! Poliția Locală e peste tot și vede tot! REȘIȚA – Diploma de merit și 1.000 de lei prima pentru polițiștii locali Ion Bara și Constantin Șarpe! Acum cateva saptamani, oamenii unei firme din oraș au fost prinși aruncand deșeuri provenite din construcții intr-o zona limitrofa intravilanului orașului. S-a lasat cu amenda de 50.000 de lei și confiscarea microbuzului cu care era transportat molozul. Un microbuz relativ nou care, in estimarea primarului Ioan Popa, valoreaza in jur de 30.000 de euro. Aflați la datorie, cei doi polițiști locali și-au facut datoria impecabil. Referitor la acest aspect, directorul Poliției Locale Reșița, Alexandru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

