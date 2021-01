Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, duminica, o informare cu privire la faptul ca, si dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID, este recomandata purtarea mastii de protectie si respectarea regulilor de distantare sociala. "Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea mastii…

- Ca și in cazul multor altor medicamente, in lipsa unor date suplimentare din studiile clinice (includerea unui numar semnificativ de gravide și femei care alapteaza in studiu), nu exista o recomandare oficiala cu privire la administrarea in sarcina și in timpul alaptarii, insa acest lucru nu este descurajat…

- ”Inceputul vaccinarii impotriva COVID-19 este devansat cu doua zile” in raport cu data precedenta anuntata, de vineri, 8 ianuarie, a anuntat, luni, Ministerul Sanatatii dupa o intalnire cu autoritatile sanitare.In prima faza va fi vaccinat personalul medical din prima linie in lupta anti-Covid și lucratorii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face “sezonier”, ca si vaccinul antigripal. El a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de zile de la prima, potrivit Digi24. „Se face cu rapel la 28 de zile (vaccinul impotriva noului coronavirus…