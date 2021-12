Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 se incheie in forța pentru rugby-ul romanesc, cu un meci de pregatire intre Romania A și Emerging Italy (Italia A). Partida va avea loc la Parma pe Stadio Lanfranchi, sambata, 18 decembrie, de la ora 15.00, informeaza Federatia Romana de Rugby. Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic format…

- Vremurile cu cate opt ori zece jucatori selectionati la lotul national au apus pentru rugby-ul timisorean. De la SCM Rugby Timisoara doar Vlad Neculau si Gabriel Rupanu au fost chemati pentru urmatoarea actiune a „Stejarilor” condusi de Andy Robinson. Clubul de pe Bega a avut parte de cea mai slaba…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat ca Romania primeste din Italia, pentru inceput, tratamente cu anticorpi monoclonali pentru pacientii cu forme mai putin severe de COVID-19, aceste tratamente urmand sa fie disponibile de vineri in tara si de joi seara in Bucuresti, conform…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in țara, calatorind ca pasager in trenul care circula pe relația Budapesta - Timișoara, un cetațean roman, in varsta de 31 de ani, domiciliat in judetul Arad, insoțit…

- Mai sunt mai puțin de doua luni pana cand proiectul transfrontalier Romania – Serbia, de reluare a circulației navale pe Bega intre cele doua țari urmeaza sa se inchieie, iar veștile bune sunt ca cea mai mare parte a lucrarilor, atat la canal, dar și la pista de biciclete construita pe marginea acestuia,…

- Un numar de 550 de copii reveniți din strainatate s-au inscris anul acesta la școlile din Timiș, relateaza televiziunea naționala. Dupa ce au stat ani buni in Italia, Spania sau Germania, alaturi de parinții care au muncit acolo, acum se bucura ca s-au intors acasa și ca merg la școala impreuna cu…

- Milioane de lei se duc pe apa Begai anual, in singurul oraș din Romania cu transport in comun naval. Vaporașele de la Timișoara circula mai mult goale. Doar turiștii sunt dornici de plimbari cu barca.