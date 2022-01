Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul informativ continua in Kazahstan, unde inca nu exista acces la internet, iar oamenii stau la cozi interminabile la banci si supermarketuri, potrivit Agerpres, care citeaza presa straina. „Oamenii stau la coada la banci ca sa scoata bani, deoarece nu se mai poate plati cu cardul aproape nicaieri”,…

- Cel mai mare oraș din Kazahstan, Almati, arata ca unul dintr-un film despre apocalipsa. O spune reporterul BBC care a ajuns in locul unde au avut loc protestele soldate cu zeci de morți și sute, poate chiar mii de raniți. „Mirosul de vehicule arse este inca in aer. Pe strada sunt puțini oameni, multora…

- Ordinea a fost restabilita in Kazahstan si situatia s-a stabilizat, dar persista focare de rezistenta ale participantilor la revolte in diverse orase, a declarat vineri un reprezentant al administratiei prezidentiale de la Nur Sultan, citat de agentia EFE. Conform presei locale, se mai aud…

- Cum va fi Craciunul pentru cei care nu iși pot petrece sarbatorile acasa, cu familia, pentru ca sunt la munca in afara? Am postat intrebarea asta pe mai multe grupuri de Facebook ale diasporei și am stat de vorba apoi cu cațiva dintre cei care au vrut sa povesteasca despre Sarbatorile petrecute departe…

- Adriana Trandafir a fost la mormantul Stelei Popescu, așa cum face in fiecare an de ziua regretatei actrițe. A mers la Cernica, unde i-a aprins o lumanare prietenei sale și a transmis un mesaj emoționant. Pe 21 decembrie ar fi fost ziua de naștere a Stelei Popescu. Regretata actrița s-a stins din viața…

- Aproximativ o mie de persoane protestau marți dimineața in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. Zeci de persoane forțau in jurul pranzului intrarea in Parlamentul Romaniei, fiind cu greu oprite de jandarmi. Incidentele au loc…

- A murit Dorli Blaga, fiica poetului și filosofului Lucian Blaga. Anunțul a fost facut de realizatorul TV Dan Negru, pe pagina sa de Facebook. „A murit fiica lui Blaga, Dorli Blaga. Postarea de mai jos e degeaba de acum. Sunt mahnit ca n-am reușit sa-mi conving colegii din tv așa cum am scris…