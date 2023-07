Deși criza Wagner s-a incheiat in mai puțin de 40 de ore in Rusia, lumea a fost șocata și divizata. Occidentul, in special, mai ca se pregatea sa anunțe sfarșitul regimului Putin și o dezmembrare a puterii Rusiei. N-a fost așa. Unii cercetatori sunt convinși ca trei „cazuri istorice” din analele Rusiei sunt edificatoare pentru […] The post Nu mai cantați prohodul Rusiei! first appeared on Ziarul National .