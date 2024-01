Oamenii de știința au descoperit o metoda ingenioasa de a folosi zațul de cafea, in timp ce cererea pe piața construcțiilor este din ce in ce mai mare, iar resursele naturale, precum nisipul, se finalizeaza. Pe viitor, s-ar putea sa nu mai arunci deșeul de la cafea la gunoi. Cat zaț de cafea se produce […] The post Nu mai arunca zațul de cafea. Oamenii de știința i-au gasit o utilizare uimitoare appeared first on Playtech Știri .