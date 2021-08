Nu ispitiți hoții…manifestați mai multă atenție față de bunurile dumneavoastră! Ieri, 16 august, la ora 09:35, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina, au fost sesizati prin plangere de catre o femeie din Petrova, despre faptul ca in timp ce se afla in incinta unei insitituții publice, i-a fost sustrasa o suma de bani. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca femeia și-a lasat banii infașurați intr-o coala de hartie, pentru scurt timp nesupravegheați, pe un calorifer din incinta instituției publice, iar la un moment dat cand a vrut sa ii ia, a constatat ca aceștia i-au fost sustrași de catre persoane necunoscute. In urma verificarilor, polițiștii au identificat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 16 august, la ora 09:35, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizati prin plangere de catre o femeie din Petrova despre faptul ca in timp ce se afla in incinta unei insitituții publice, i-a fost sustrasa o suma de bani. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca femeia…

- Politistii de la Rutiera au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 132 de sanctiuni contraventionale si au constatat 7 infractiuni la regimul circulatiei rutiere, in cadrul unei actiuni in sistem integrat a Politiei Capitalei pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta…

- Un bistrițean de aproape 50 de ani a ajuns azi-noapte la spital, dupa un accident cu ATV-ul. Barbatul, rupt de beat! Și asta nu e tot… Un accident rutier a avut loc azi-noapte, pe Valea Boilor din municipiu. Un ATV s-a rasturnat, iar barbatul care-l conducea a fost ranit. Un echipaj de Terapie Intensiva…

- Ieri, 23 iunie, ora 17.46, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Leordina, au fost sesizați de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca din locuința tatalui sau din Petrova, a fost sustrasa o suma de bani. La fața locului polițiștii au identificat victima, un barbat de 70 de ani, care a relatat…

- Marti, 22 iunie, ora 17.46, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Leordina, au fost sesizați de o femeie de 42 de ani cu privire la faptul ca din locuința tatalui sau din Petrova a fost sustrasa o suma de bani. La fața locului polițiștii au identificat victima, un barbat de 70 de ani, care a relatat […]…

- Marți, 23 iunie, ora 17.46, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Leordina, au fost sesizați de catre o femeie de 42 de ani cu privire la faptul ca din locuința tatalui sau din Petrova a fost sustrasa o suma de bani. La fața locului polițiștii au identificat victima, un barbat de 70 de ani, care a relatat…