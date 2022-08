Nu-i nimeni ca ei! Street Style la Tokyo Fashion Week!

Stiri pe aceeasi tema

- Sony a anunțat ca va mari prețurile pentru PS5 in Japonia , China, Australia, Mexic, Canada, Marea Britanie și restul Europei. Pe batranul continent, scumpirea va fi de 10%, in timp ce in Marea Britanie un PlayStation 5 va costa cu 6% mai mult. Compania da vina pe inflație și pe presiunea exercitata…

- Toata viata mea s-a desfasurat, si inca se mai desfasoara, printre oameni. Multi oameni, de toate categoriile imaginabile, de la cei mai saraci si mai amarati si mai nescoliti si mai vai de capul lor, pana la nivelul suprem (sefi de state, de guverne, regi, chiar si un Imparat - al Japoniei, ...

- Un japonez in varsta de 39 de ani, condamnat la moarte pentru uciderea a sapte persoane pe strazile cartierului comercial Akihabara din Tokyo in iunie 2008, a fost executat, au anuntat marti media locale, dintre care canalul public NHK, relateaza France Presse, citat de Agerpres. In varsta de 25 de…

- Știți ce haine purtați cel mai des? Pijamaua, desigur. Pijamalele ne fac somnul mai dulce, ne dau senzația de confort cand stam acasa și chiar atunci cand muncim la distanța – ne fac viața mai implinita! Poți fi blanda, senzuala sau in centrul atenției – cu colecția TAGAER Ajoure, tu alegi cum vrei…

- Barbatul care l-a ucis pe Shinzo Abe a fost trimis duminica (10 iulie) in fața procurorilor. Tetsuya Yamagami, un șomer in varsta de 41 de ani, a fost identificat de poliție ca fiind suspectul care s-a apropiat din spate de cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei și a deschis focul, un atac care…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, 67 de ani, impuscat vineri in timp ce sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari din orasul Nara (vest), a ajuns la spital fara semne vitale, sangerand abundent, si a murit la 08:03 GMT, a declarat un medic de la Spitalul Universitar Nara, unde…

- Organizatia ONU pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a anuntat ca a primit 17 milioane de dolari din partea Japoniei pentru a rezolva problemele de depozitare a cerealelor din Ucraina si pentru a creste exporturile, deoarece preturile alimentelor la nivel mondial raman aproape de niveluri record…

- Bookfest a revenit in forța, la București, dupa cei doi ani pandemici, pe durata carora scriitorii, editorii și cititorii s-au vazut doar online. Am fost in ultimele doua zile la targul de carte din Capitala, pentru a lansa un nou volum propriu și o traducere din opera ganditoarei franceze Chantal Delsol,…