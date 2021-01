Nu-i intereseaza Lugojul. Doar un senator si un deputat si-au anuntat intentia sa-si deschida cabinete pentru audiente la Lugoj

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier și ministru al Internelor, Gabriel Oprea, a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie ca independent pentru un loc de deputat in Parlamentul Romaniei, in București. Potrivit rezultatelor finale comunicate de BEC, Gabriel Oprea a obținut doar 825 de voturi.

- PSD, PNL, USR PLUS, AUR și UDMR au trecut pragul electoral la alegerile de duminica și vor forma viitorul Parlament, potrivit datelor finale anunțate de Biroul Electoral Central. Biroul Electoral Central a inregistrat toate procesele – verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votarii pentru…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut miercuri, la Targu Mures, un apel catre maghiarii din Romania sa mearga la vot duminica, 6 decembrie, el afirmand si ca o reprezentare cat mai puternica a UDMR in Parlamentul de la Bucuresti va ajuta si colaborarea dintre…

- Alegerile parlamentare 2020 vor avea loc, duminica, 6 decembrie. Romanii sunt asteptati la urne pentru a decide cine va guverna Romania pentru urmatorii patru ani. La alegerile parlamentare alegatorii pot vota si in alta localitate din cadrul circumscriptiei electorale unde isi au domiciliul sau resedinta,…

- CARAS-SEVERIN – A venit si randul celor de la PMP sa-si depuna candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie! Joi, la intrarea in Biroul Electoral Judetean, s-au impus detasat figurile primilor pe cele doua liste: Eugen Cismaneantu – care n-a reusit sa convinga electoratul bocsean sa-l…

- "Suntem candidatii pentru municipiul Bucurelsti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea in bine a tot ceea ce se intampla in Parlament, astfel incat Parlaentul si Guvernul sa nu se mai indeparteze niciodata, dar niciodata de ceea ce…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a depus, miercuri, la Biroul Electoral de circumscriptie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare. "Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea…

- Sfarșit brusc pentru rascoala declanșata marți seara de Marian Oprișan, ce s-a trecut primul pe lista candidaților la Senat din partea PSD Vrancea, deși de la București se luase alta decizie. Lista lui Oprișan a fost invalidata miercuri de Consiliul Politic National al PSD. Marcel Ciolacu, președintele…