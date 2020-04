Nu-i chiar dezastru la Wimbledon

Organizatorii turneului de la Wimbledon ar putea primi pana la 100 de milioane de lire sterline (114 milioane de euro), suma asigurata, dupa ce au fost nevoiti sa anuleze editia din acest an a competitiei din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa engleza, care citeaza The Times. Potrivit sursei citate, turneul londonez este singurul din seria Grand Slam care are polita de asigurare cu clauza pentru anulare in caz de epidemii. Asa s-ar explica insistenta cu care organizator (...)